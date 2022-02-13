وحقق مرسيليا فوزه الثاني تواليًا رافعًا رصيده إلى 46 نقطة على بعد 13 نقطة من باريس سان جرمان المتصدر، وبات يبتعد بأربع نقاط عن نيس الثالث بعد سقوط الأخير أمام ليون السبت.

ودخل مرسيليا إلى المباراة في أعقاب إقصائه المذل من الدور ربع النهائي لكأس فرنسا بخسارته أمام نيس 4-1 منتصف الأسبوع.

وكان فريق المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي حقق انتصارًا كبيرًا على أنجيه (5-2) في المرحلة السابقة ليتابع صحوته في الدوري بعد خسارته أمام ليون.

وافتتح سيدريك باكامبو من كونغو الديمقراطية التسجيل عندما سقطت كرة أمامه إثر لعبة من ركنية، التف حول نفسه وتابعها من مسافة قريبة (26).

وعادل متز بعد أن مرر فالي كانديه كرة جميلة بين المدافعين إلى الإيفواري حبيب مايغا في منتصف المنطقة تابعها من أمام المرمى في الشباك (53).

ومنح ميليك الفوز لمرسيليا عندما مرر له البوسني سيد كولاشيناتش الكرة برأسه داخل المنطقة، روضها جميلة وسددها بضربة مقصية خلفية رائعة في الشباك (82).