حقق مرسيليا فوزاً عريضاً على ضيفه بوردو قوامه ثلاثة أهداف مقابل هدف الأحد ضمن المرحلة السابعة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

أقيمت المباراة على ملعب فيلودروم معقل الفريق الجنوبي وتقدم ياسين عدلي لبوردو في الدقيقة 31 قبل أن يتعادل جوردان امافي لمرسيليا في الدقيقة 48 ثم أضاف مورغن ساسون الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 60 قبل أن يعزز نيمانيا رادونجيش تقدم مرسيليا بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 92.

ورفع مرسيليا رصيده إلى 34 في المركز الثاني بفارق 5 نقاط خلف باريس سان جيرمان المتصدر بينما تجمد رصيد بوردو عند 26 نقطة في المركز الخامس.

