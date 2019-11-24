وكان مرسيليا تنازل عن المركز الثاني مؤقتاً لمصلحة أنجيه بعد فوز الأخير السبت على نيم 1-صفر، ثم تراجع إلى المركز الرابع بفوز بوردو على موناكو 2-1 الأحد، إلا أنّ فريق المدرب البرتغالي أندريه فياش بواش استعاد مركزه بتحقيقه فوزه الخامس توالياً على تولوز.

ويدين الفريق المتوسطي بفوزه السابع هذا الموسم إلى قناصه الأرجنتيني داريو بينيديتو والبديل الصربي نيمانيا رادونييتش اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 76 و79 توالياً.

وبعد أن عجز عن الوصول إلى شباك مضيفه القابع في المركز قبل الأخير خلال الدقائق الـ45 الأولى من اللقاء، استفاد مرسيليا في الشوط الثاني من التفوق العددي نتيجة طرد ستيفن موريرا في الدقيقة 41 بسبب خطأ قاس على الغيني بونا سار، من أجل رفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني بفارق 8 نقاط عن غريمه باريس سان جيرمان المتصدر وحامل اللقب.