

وكان مرسيليا البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الدولي التركي دجنغيز أوندر في الدقيقة 44، لكن القائد المخضرم ألكسندر لاكازيت أدرك التعادل لليون في الدقيقة 68، قبل أن يخطف الفريق الجنوبي هدف الفوز بفضل النيران الصديقة عندما حاول المدافع الإيفواري سينالي ديومانديه إبعاد كرة عرضية من أمام المرمى فارتدت من زميله مالو غوستو إلى الشباك (90+2).

وكان لونس انتزع المركز الثاني مؤقتاُ السبت بفوزه الكبير على ضيفه موناكو بثلاثية نظيفة.

ورفع مرسيليا رصيده إلى 67 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام لونس وثماني نقاط خلف باريس سان جيرمان المتصدر، فيما مني ليون بخسارته العاشرة هذا الموسم والأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية فتجمد رصيده عند 50 نقطة في المركز السابع.

