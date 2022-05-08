ومحا مرسيليا خيبة أمله بالخروج من نصف نهائي مسابقة دوري المؤتمر على يد فيينورد الهولندي، بفوز ساحق على مضيفه لوريان بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها السنغالي بامبا ديانغ (39) وماتيو غندوزي (48) والبرازيلي جيرسون (67).

واستعاد مرسيليا نغمة الانتصارات محليا عقب الخسارة الكبيرة على أرضه أمام ليون بثلاثية نظيفة في المرحلة الماضية فحقق فوزه الـ20 هذا الموسم رافعا رصيده الى 68 نقطة ومستعيدا المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط من موناكو الفائز على ليل 2-1 الجمعة في افتتاح المرحلة.

بوردو يقترب من الهبوط

وبات بوردو قريبا من الهبوط الى الدرجة الثانية بخسارته الكبيرة 1-4 امام انجيه الذي ضمن الى حد كبير بقاءه بين الكبار.

وتقدم انجيه بهدفين لمحمد علي شو (5) وباتيستا مندي (36)، وقلص سيكو مارا الفارق للضيوف (60)، قبل أن يسجل أصحاب الأرض هدفين عبر الكاميروني ستيفان باهوكين (62) والبرتغالي ماتياس بيريرا لاج (90).

وصعد انجيه الى المركز الرابع عشر برصيد 38 نقطة، فيما تجمد رصيد بوردو عند 27 نقطة في المركز الأخير.

وعزز كليرمون فيران حظوظه في البقاء بفوزه الثمين على ضيفه مونبلييه بهدفين للكوسوفي البسان راشاني (4) والغيني محمد بايو (69 من ركلة جزاء) مقابل هدف لجوريس شوتار (32).

وخسر رينس أمام لنس بهدف للكوسوفي أربير زينيلي (28) مقابل هدفين لفلوريان ستوكا (55) والإيفواري سيكو فوفانا (90+1).