وحقق مرسيليا فوزه الرابع هذا الموسم والثالث توالياً بعد سانت إتيان 3-1 وموناكو بهدفين نظيفين، رافعاً رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني مع مباراة أقل (ضد نيس المقرر إعادتها ضمن المرحلة الثالثة بعد توقفها بسبب أحداث الشغب).

وعانى رجال المدرب برونو جينيسو من خسارتهم الثالثة توالياً بعد أنجيه ورين بنتيجة واحدة صفر-2، من دون أن ينجحوا في هز الشباك، ليعادل رين القابع في المركز الـ 16، أسوأ سلسلة له منذ أيار/مايو 2015 عندما خسر 3 مباريات توالياً من دون أن يسجل.

وفرض رجال المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي تفوقهم على أرضهم حيث لم يخسر مرسيليا في الـ "ليغ1" في مبارياته الـ 11 الأخيرة، إذ فاز 8 مرات مقابل 3 تعادلات.

وانتظر النادي المتوسطي الشوط الثاني لافتتاح التسجيل اثر تمريرة من الوافد الجديد الاسباني بول ليرولا وتسديدة بالقدم اليسرى من السنغالي أحمد بامبا ديينغ في الشباك (48)، مسجلاً هدفه الثالث في الدوري هذا الموسم في نفس عدد المباريات.

وضاعف مرسيليا النتيجة بفضل البديل الدولي المغربي أمين حارث بتسديدة أرضية من داخل المنطقة مرت من بين قدمي الحارس السنغالي ألفريد غوميس (71).