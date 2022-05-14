وحسم رين نتيجة المباراة في شوطها الأول بثنائية لبنجامان بوريغو (12) والكرواتي لوفرو ماير (35).

بدوره اقترب موناكو من حجز بطاقته إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بانتزاعه المركز الثاني من مرسيليا عقب فوزه على ضيفه بريست 4-2.

وقلب موناكو الطاولة على ضيفه بريست وحول تخلفه بهدفين لجان-كيفان دوفيرن (10) والدولي الجزائري يوسف بلايلي (23) إلى فوز برباعية بينها ثلاثية لمهاجمه الدولي وسام بن يدر (44 من ركلة جزاء و51 و54) رافعا رصيده إلى 24 هدفا في المركز الثاني على لائحة الهدافين، وأضاف الالماني كيفن فولاند الرابع (70).

وهو الفوز التاسع على التوالي لموناكو فرفع رصيده الى 68 نقطة بفارق الأهداف أمام مرسيليا.

وبات موناكو بحاجة الى الفوز على ضيفه لنس لضمان البطاقة المباشرة الى دوري الابطال، فيما تنتظر مرسيليا الذي تراجع الى المركز الثالث المؤهل الى الدور التمهيدي للمسابقة القارية العريقة، مباراة قوية امام ضيفه ستراسبورغ الذي لا يزال ينافس على بطاقة قارية عقب فوزه الصعب على ضيفه كليرمون فيران بهدف وحيد سجله أدريان توماسون في الدقيقة 28.

وصعد ستراسبورغ إلى المركز الخامس المؤهل إلى مسابقة كونفرس ليغ برصيد 63 نقطة بفارق نقطتين خلف رين الذي صعد الى المركز الرابع المؤهل الى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

واستغل رين خسارة نيس على أرضه أمام ضيفه ليل بطل الموسم الماضي.

وبات موناكو بحاجة الى الفوز على ضيفه لنس لضمان البطاقة المباشرة الى دوري الابطال، فيما تنتظر مرسيليا الذي تراجع الى المركز الثالث المؤهل الى الدور التمهيدي للمسابقة القارية العريقة، مباراة قوية امام ضيفه ستراسبورغ الذي لا يزال ينافس على بطاقة قارية عقب فوزه الصعب على ضيفه كليرمون فيران بهدف وحيد سجله أدريان توماسون في الدقيقة 28.

وأنعش ميتز آماله في البقاء بفوزه الثمين على ضيفه أنجيه بهدف وحيد سجله الكاميروني ديدييه لامكيل زي في الدقيقة 50.

وصعد ميتز إلى المركز الثامن عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق مع ثالث الدرجة الثانية، بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة بفارق الأهداف أمام سانت إتيان الذي تراجع إلى المركز التاسع عشر قبل الأخير بخسارته أمام ضيفه رينس بهدف لإلياكيم مانغالا (12) مقابل هدفين للزيمبابوي مارشال مونيتسي (2) والمالي كاموري دومبيا (61).

وفشل بوردو في استغلال عاملي الأرض والجمهور للفوز على ضيفه لوريان وسقط في التعادل السلبي وبقي في المركز الأخير برصيد 28 نقطة واقترب كثيراً من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

واستفاد تروا من خسارة سانت إتيان وضمن بقاءه في دوري الاضواء رغم خسارته امام ضيفه لنس بهدف لجوليان بيانكوني (14) مقابل ثلاثة أهداف للنمسوي كيفن دانسو (42) وأرنو كاليمويندو (45) وجوناثان كلوس (71).