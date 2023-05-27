وتغلب لونس على ضيفه أجاكسيو بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الكولومبي ديفر ماشادو (16) وأدريان توماسون (22) والبلجيكي لويس أوبيندا (34 من ركلة جزاء) رافعا رصيده إلى 20 هدفا هذا الموسم.

ورفع لونس رصيده إلى 81 نقطة في المركز الثاني متقدماً على مرسيليا الثالث برصيد 73 نقطة والذي خسر أمام ضيفه بريست بهدف للكونغولي الديموقراطي شانسيل مبيمبا (75) مقابل هدفين لهوغو مانييتي (57) ومهدي كمارا (81).

وسيخوض مرسيليا الأدوار الإقصائية للمسابقة القارية العريقة.

وأنعش ليل آماله في ضمان بطاقة قارية بفوزه على ضيفه نانت 2-1 مستفيدا من خسارة موناكو أمام مضيفه رين 0-2.

وقلب ليل الطاولة على نانت محولا تخلفه بهدف لكونتان ميرلان (17)، إلى فوز بثنائية لمهاجمه الدولي الكندي جوناثان ديفيد من ركلتي جزاء في الدقيقتين 48 و88 رافعا رصيده إلى 24 هدفاً في المركز الثالث على لائحة الهدافين.

وانتزع ليل المركز الرابع المؤهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل من موناكو بعدما رفع رصيده إلى 66 نقطة بفارق نقطة امام فريق الامارة الذي تراجع الى المركز السادس بفارق الأهداف خلف رين صاحب المركز الخامس المؤهل إلى مسابقة كونفرنس ليغ.

وسجل الكرواتي لوفرو ماير (52) والجزائري الأصل أمين غويري (73) هدفي رين.

