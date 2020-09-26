

وتعادل مرسيليا بصعوبة بالغة مع ضيفه متز ضمن المرحلة الخامسة من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وهذه المرحلة الثالثة توالياً التي يفشل بها مرسيليا في تحقيق الفوز إثر خسارته من سانت إتيان 2-1 وتعادل مع ليل في آخر جولتين.

وكان مرسيليا في طريقه لتلقي الهزيمة الثانية له هذا الموسم بعدما تخلف بهدف سجله في الدقيقة 71 السنغالي إبراهيما نياني، قبل أن ينقذه مورغن سانسون بهدف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

ورغم أنه أفلت من الهزيمة لكن مرسيليا بقي بعيداً عن الصدارة (8 نقاط) إذ يملك رين المتصدر الحالي 13 نقطة.