وجاءت الخسارة بعد ثلاثة أيام من سقوطه أمام باريس سان جيرمان بالنتيجة ذاتها في مسابقة كأس السوبر. كما كان الفريق سقط في فخ التعادل السلبي مع ديجون المتواضع في الجولة الماضية.

دخل مرسيليا المباراة وهو مرشح فوق العادة لإحراز نقاطها الثلاث لا سيما بأن منافسه يعاني في الـ"ليغ 1".

وسنحت فرص ذهبية لمرسيليا لافتتاح التسجيل عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء إثر لمسة يد داخل المنطقة.

وعادة ما يسدد ديمتري باييت ركلات الجزاء لكنه أهدر أكثر من محاولة هذا الموسم، فانبرى لها فلوريان توفان لكنه أخفق بدوره من خلال تسديد الكرة خارج الخشبات الثلاث (35).

ثم أهدر المهاجم الأرجنتيني داريو بينيديتو فرصة ذهبية عندما سدد من مسافة قريبة بين يدي حارس نيم (37).

وفي مطلع الشوط الثاني سجل نيم هدفين سريعين بواسطة مهاجمه السويدي نيكلاس الياسون الأول إثر متابعته كرة عرضية (55)، ثم تكرر السيناريو بعدها بدقيقتين ليضيف السويدي هدف نيم الثاني.

ورمى مرسيليا بكل ثقله في نصف الساعة الأخير في محاولة لإنقاذ الموقف دون أن ينجح في إدراك التعادل في ما تبقى من وقت.