وقلب مرسيليا الطاولة على ضيفه فحول تخلفه بهدف لأرمان ليورنتيه (13 من ركلة جزاء) إلى فوز بعد أن تناوب كل من السنغالي الأصل ابو بكر كامارا (27) وماتيو غندوزي المعار من أرسنال الإنكليزي (56 و90+2) والبولندي أركاديوش ميليك (85) على تسجيل أربعة أهداف.

وهو الفوز الخامس لمرسيليا هذا الموسم والأول بعد تعادل وخسارتين متتاليتين فرفع رصيده إلى 17 نقطة وصعد الى المركز الثالث.

واستعد مرسيليا جيدا لرحلته الى إيطاليا الخميس المقبل حيث يلاقي لاتسيو الإيطالي في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

