

واحتفل الفريق الباريسي بلقب "الليغ 1" بأفضل طريقة ممكنة بفوزه الباهر على ضيفه ميتز بخماسية نظيفة السبت في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من منافسات الدوري الفرنسي.

وهو اللقب العاشر لفريق العاصمة الفرنسية على مستوى المسابقة المحلية.



