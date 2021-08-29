مدينة رانس محط أنظار العالم من قبل beIN SPORTS August 29, 2021 19:45 4:06 دقيقة ستكون مدينة رانس في هذه السهرة محط أنظار العالم، من أجل مشاهدة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يلعب في أول مباراة له بقميص باريس سان جيرمان الذي يواجه رانس في الدوري المحلي. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي ليونيل ميسي -آخر الفيديوهات 2:46 دقيقة ميسي يشارك كبديل في مباراته الأولى مع سان جيرمان 0:48 دقيقة منتخب الاتحاد الروسي يتوّج بكأس العالم 2:48 دقيقة كليرمون على الطريق الصحيح وليل يستفيق 0:40 دقيقة مباراة باريس سان جيرمان (2) ورانس (0) ميسي على الدكة ومبابي أساسياً أمام رانس 3:58 دقيقة غرينوود يقود مانشستر يونايتد للفوز خارج الديار 4:06 دقيقة مدينة رانس محط أنظار العالم 2:59 دقيقة نجوم باريس سان جيرمان يصلون ملعب رانس 1:57 دقيقة ميسي يخطف الأنظار في رانس 3:35 دقيقة برشلونة يتخطى خيتافي بصعوبة