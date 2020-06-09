ورفعت الأندية الثلاثة الصوت عاليا ضد القرار الذي اتخذته الرابطة في أواخر نيسان/أبريل، بوضع حد للموسم وتتويج المتصدر باريس سان جيرمان باللقب، بسبب تبعات "كوفيد-19".

وانعكس القرار بشكل كبير على الأندية الثلاثة، إذ حرم ليون الذي كان يحتل المركز السابع في الترتيب، من المنافسة على مركز مؤهل لإحدى مسابقتي الاتحاد الأوروبي (دوري الأبطال و"يوروبا ليغ")، وتسبب بهبوط تولوز وأميان إلى الدرجة الثانية.

وأيّد مجلس الشورى في ملخص القرار الذي أصدره، الوقف المبكر للموسم، معتبرا أنه "لا يوجد شك جدي بشأن قانونية هذا القرار (الذي اتخذته الرابطة) والذي يوازن بين فوائد وعوائق الوقف الفوري للبطولة".

لكن المجلس قرر في الوقت عينه "تعليق هبوط أميان وتولوز إلى الدرجة الثانية".

وبرر هذه الخطوة بأن "مجلس رابطة الدوري ليس في مقدوره قانونيا الارتكاز، من أجل اتخاذ قرار هبوط الفريقين اللذين يحتلان المركزين الأخيرين في الترتيب، على مبدأ أن الاتفاق الحالي المبرم مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يلحظ تواجد 20 فريقا كحد أقصى (في الدرجة الأولى)، في حين أن مفعول هذا الاتفاق ينتهي في 30 حزيران/يونيو (...) ويجب أن يتم توقيع اتفاق جديد".

وطلب المجلس من الرابطة "بالتعاون مع السلطات المختصة في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إعادة النظر بصيغة الـ"ليغ 1 لموسم 2020-2021 (...) واستخلاص النتائج المتعلقة بالهبوط، قبل 30 حزيران/يونيو".

وفتح المجلس بذلك نافذة على احتمال مشاركة 22 فريقا في الدرجة الأولى في الموسم المقبل، بدلا من 20 حاليا.

وكانت الرابطة قد اتخذت قرار إنهاء الموسم، في أعقاب تصريحات لرئيس الحكومة إدوار فيليب أشار فيها إلى أن الظروف الصحية ستحول دون استكمال مواسم المنافسات الرياضية، حتى في حال أقيمت خلف أبواب موصدة.

وذكّر مجلس الشورى في ملخص القرار الذي نشر اليوم على موقعه الالكتروني، بتصريحات فيليب، واضعا إياها في صلب الأسباب التي دفعت الرابطة لاتخاذ قرار إنهاء الموسم.

وكان مجلس الشورى قد أصبح الملاذ الأخير للأندية الثلاثة، بعدما ردت المحكمة الإدارية في باريس في 22 أيار/مايو، الطعون التي تقدمت بها ضد قرار الرابطة.

وكان ليون قد أورد في الشكوى التي تقدم بها أمام مجلس الشورى، طلب إعادة النظر بقرار الرابطة، وأيضا "إعادة تقييم الظروف التي تسمح باستئناف المنافسات خلال شهر آب/أغسطس، أو اعتبار أن موسم 2019-2020 هو موسم أبيض"، بما يعني إلغاء مفاعيله وتجديد الأندية المتأهلة إلى المسابقتين الأوروبيتين بموجب ترتيب موسم 2018-2019.

وفي أول رد فعل من قبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أصدر بيانا أكد فيه بأنه "أخذ علما" بهذه القرارات.

