وسجل كل من رومينيغي كوامي (31) وإيك يوجبو (90) هدفي تروا فيما سجل وسام بن يدر (81 و83) هدفي فريق الإمارة.

ويحتل موناكو المركز الثالث بـ51 نقطة.

وحقّق مونبلييه انتصارا عريضا على حساب ضيفه أنجيه متذيل الترتيب بخماسيّة نظيفة.

اللاعب التونسي وهبي الخزري بادر بافتتاح النتيجة لمونبلييه في الدقيقة الثانية، وتحصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء تمكن تاجي سافانييه من تحويلها إلى ثاني أهداف المواجهة في الدقيقة 25.

وتمكن فايتو ماواسا من رفع النتيجة إلى ثلاثية بهدفه في الوقت البديل عن الضائع للشوط الأول. وفي الدقيقة 51 أضاف سافانييه الهدف الشخصي الثاني والرابع لفريقه.

وتواصلت متاعب أنجيه بعد تلقي لاعبه الجزائري نبيل بن طالب الاقصاء اثر نيله الإنذار الثاني بسبب خطأ واعتراض شفهي على قرار الحكم. وواصل مونبلييه مهرجان الأهداف ليضيف الخامس عن طريق سيبي أليي واهي في الدقيقة 73.

وحقّق رانس فوزه الثاني توالياً، وهذه المرة على ضيفه أجاكسيو بهدف دون ردّ حمل توقيع السويدي ينس كاجوستي في الوقت المبدّد من اللقاء.

وفي مباراة أخرى من الليغ 1 انتهت مواجهة ليون مع ضيفه لوريان بالتّعادل دون أهداف، فيما استعاد بريست نغمة الانتصارات بتغلبه على مضيفه ستراسبورغ بهدف وحيد سجله فرانك أونورا عند الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي مباراة أخرى تغلّب كليرمون على مضيّفه تولوز بهدف دون مقابل. هدف اللّقاء الوحيد أحرزه الدوليّ التونسي سيف الدّين الخاوي عند الدقيقة 76. وبهذا الفوز رفع كليرمون رصيده إلى أربع ٍ وثلاثين نقطة، فيما تجمّد رصيد تولوز عند اثنتين وثلاثين نقطة.