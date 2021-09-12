بدا أنجيه في طريقه لتلقي الهزيمة الأولى بعد تخلفه أمام مضيفه بريست الذي لم يذق طعم الفوز حتى الآن، وذلك بتخلفه في الدقيقة 62 من ركلة جزاء نفذها رومان فيفر.

لكن الضيوف نجحوا في تجنب الهزيمة وإدراك التعادل من ركلة جزاء أيضاً نفذها توما مانغاني في الدقيقة 78، مانحاً فريقه نقطته الحادية عشرة.

وواصل بوردو بدايته الكارثية مع مدربه الجديد البوسني-السويسري فلاديمير بتكوفيتش ومني بهزيمته الثانية توالياً ومن دون أي فوز في خمس مباريات بقيادة مدرب سويسرا السابق، وذلك بخسارته القاتلة أمام ضيفه لنس بهدفين للبرتغالي ريكاردو مانغاس (60) والكاميروني جان أونانا (88) مقابل ثلاثة أهداف للكونغولي غايل كاكوتا (39) والأرجنتيني فاكوندو ميدينا (43) وفلوريان سوتوكا (2+90 من ركلة جزاء).

وعلى غرار بوردو، واصل سانت إتيان معاناته وفشل في تحقيق الفوز الأول بخسارته أمام مضيفه مونبلييه صفر-2.