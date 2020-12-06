مبابي يواصل توهجه مسجلاً هدفه رقم 100! من قبل beIN SPORTS December 6, 2020 15:07 1:54 دقيقة يواصل نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي توهجه بعد أن هز شباك مونبيلييه يوم السبت في الدوري بالهدف رقم 100 له مع الكتيبة الباريسية في جميع المسابقات. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي كيليان مبابي -آخر الفيديوهات 1:54 دقيقة مبابي يواصل توهجه مسجلاً هدفه رقم 100! 3:40 دقيقة ملعب أنفيلد يستقبل الجماهير في اختبار صعب لليفربول 0:48 دقيقة رابطة الـNBA تصدر قيود السلامة الخاصة بالمباريات 0:33 دقيقة بكين غوان إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2:55 دقيقة قمة مرتقبة بين توتنهام المتألق وأرسنال المتراجع 1:18 دقيقة غوارديولا يشيد بمدافعي فريقه ويثني على فولهام 2:09 دقيقة ميلان يسعى لإحكام قبضته على الصدارة 1:25 دقيقة زيدان: "ريال مدريد استحق الفوز على إشبيلية" 1:21 دقيقة برشلونة تراجع "خطوة هائلة إلى الوراء" بحسب كومان 0:44 دقيقة الكيني كاندي يحطم الرقم العالمي لنصف الماراثون