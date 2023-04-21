سجّل مبابي ثنائية أهدى بها الفوز لباريس سان جيرمان على مضيفه أنجيه 2-1 اليوم الجمعة ضمن المرحلة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ونجح مبابي في تصدر هدافي الدوري الفرنسي بوصوله للهدف الثاني والعشرين بفضل ثنائيته التي أتت في الشوط الأول (9 و26).

وسجّل السنغالي سادا ثيوب هدف أنجيه الوحيد في الدقيقة السابعة والثمانين.

وواصل باريس سان جيرمان صحوته في المسابقة محققاً فوزه الثالث توالياً بعد خسارتين على التوالي.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 75 نقطة بفارق 11 نقطة عن مارسيليا الوصيف مع مباراة أقل للأخير.

من جهته اقترب أنجيه أكثر من الهبوط بتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الأخير.