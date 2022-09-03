حقق باريس سان جيرمان فوزًا باهراً على مستضيفه نانت بثلاثية نظيفة اليوم السبت في المرحلة السادسة من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وفرض النجم الفرنسي كيليان مبابي نفسه نجمًا للمواجهة بتوقيعه لهدفين في حين تكفّل البرتغالي نونو مينديش بتسجيل الثالث للباريسيين.

وبادر فريق العاصمة الفرنسية بافتتاح النتيجة من هجمة خاطفة رائعة قادها الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب التمريرة الحاسمة وأنهاها مبابي بأفضل شكل في الزاوية البعيدة لحارس أصحاب الأرض ألبان لافان (18).

وزاد المدافع البرازيلي فابيو دا سيلفا من متاعب نانت بعد تلقيه للبطاقة الحمراء في الدقيقة 24.

واستغلّ سان جيرمان النقص العددي في صفوف منافسه على أكمل وجه إذ ضاعف مبابي النتيجة (54) من تمريرة حاسمة أخرى للساحر ليونيل ميسي رافعاً رصيده إلى 7 أهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وتساوى نجم "الديوك" مع زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا على مستوى صدارة هدافي المسابقة المحلية (7 أهداف).

وأبى البرتغالي نونو مينديش إلاّ أنّ يسجّل اسمه على لائحة الهدافين بتوقيعه للهدف الثالث في الدقيقة (68) من تسديدة ساحقة داخل منطقة الجزاء اصطدمت برجل مدافع نانت البرازيلي أندري وولجت شباك المضيف.

وهو أول هدف للبرتغالي مع فريق العاصمة الفرنسية في الليغ 1.

وهو الفوز الخامس لباريس سان جيرمان في الدوري هذا الموسم مقابل تعادل واحد ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الدوري المحلي بفارق الأهداف عن مرسيليا.

في المقابل تجمّد رصيد نانت عند 6 نقاط.



