قلب سان جيرمان تأخره بهدف أمام ضيفه سانت إيتيان إلى فوز مثير (3-1).

وبادر الغابوني دينيس بوانغا بافتتاح النتيجة لمصلحة الضيوف في الدقيقة 16.

إلاّ الفريق الباريسي انتفض واستعاد زمام الأمور بفضل نجمه كيليان مبابي الذي سجّل هدفين في الدقيقتين 42 و47 فيما أضاف البرتغالي دانيلو بيريرا الهدف الثالث في الدقيقة 52.

وبذلك رفع فريق العاصمة الفرنسية رصيده إلى 62 نقطة في صدارة الـ"ليغ 1" فيما توقّف رصيد سانت إيتيان عند 22 نقطة في المركز السادس عشر.

وبفضل هدفيه في شباك سانت إيتيان عادل مبابي رقم النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش كثاني أفضل هداف في تاريخ باريس سان جيرمان برصيد 156 هدفاً.

نيس يفرض التعادل على ستراسبورغ

وضمن المرحلة ذاتها، تغلّب نيس على النقص العددي في صفوفه وانتزع تعادلا سلبيا ثمينا من أرض مستضيفه ستراسبورغ.

وشهدت المباراة إقصاء لاعبين من صفوف الضيوف وهما دانتي (48) وجاستن كلويفرت (85).

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع نيس رصيده إلى 46 نقطة وانتزع المركز الثاني مؤقتا بفارق الأهداف أمام مرسيليا بينما بات رصيد ستراسبورغ 43 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف رين.