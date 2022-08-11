وأجرى النادي الباريسي حصة تدريبية بحضور أبرز نجوم الفريق على غرار الأرجنتيني ليونيل ميسي حيث جرت وسط أجواء رائعة ميّزها الكثير من الحماس خاصة مع عودة النجم والهداف كيليان مبابي الذي تعافى من الإصابة بعدما غاب بسببها عن مباراة فريقه الأولى في الدوري الفرنسي.

