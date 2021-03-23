مبابي يدخل نادي مسجلي 100 هدف في الـ"ليغ1" من قبل beIN SPORTS March 23, 2021 13:55 2:07 دقيقة يواصل نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي كيليان مبابي تحطيم الأرقام القياسية بدخوله هذه المرة نادي المتألقين في الدوري الفرنسي بتسجيله لمائة هدف في الليغ 1. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي كيليان مبابي -آخر الفيديوهات 2:31 دقيقة شعلة الأولمبياد ستنطلق من فوكوشيما 1:51 دقيقة سانشيز يعدد مكاسب مشاركة قطر في التصفيات الأوروبية 0:40 دقيقة تعديلات جديدة على روزنامة الدوري الإنكليزي 8:23 دقيقة أجواء رائعة يعيشها المنتخب القطري في مدينة ديبرتسن 2:07 دقيقة مبابي يدخل نادي مسجلي 100 هدف في الـ"ليغ1" 1:16 دقيقة فرنسا تستهل حملة الدفاع عن لقبها بمواجهة أوكرانيا 3:16 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 30 3:11 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 28 3:36 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 28 0:52 دقيقة خوليت يثني على مشاركة قطر في التصفيات الأوروبية