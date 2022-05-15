وعادل مبابي متصدر لائحة هدافي الدوري الفرنسي في الليغا 1 برصيد 25 هدفاً وصانعي الأهداف بـ17 تمريرة حاسمة، عادل إنجاز السويدي إبراهيموفيتش لاعب باريس سان جيرمان السابق المتوّج بالجائزة ثلاث مرات.

وتفوّق مبابي على العديد من نجوم الدوري الفرنسي وعلى رأسهم وسام بن يدر مهاجم موناكو وباييت متوسط ميدان مرسيليا والبرازيلي لوكاس باكيتا لاعب ليون.

وسيطر نجوم باريس سان جيرمان على الجائزة منذ 2015-2016 حين فاز بها إبراهيموفيتش للمرة الثالثة في مسيرته ومن ثم الأوروغوياني كافاني وبعدها البرازيلي نيمار قبل أن يسيطر عليها مبابي.

ونال مبابي المتوّج مع باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي الجائزة المخصصة لأفضل لاعب في الدوري للمرة الثالثة بعد 2018-2019 و2020-2021 علماً أنّ نسخة 2019-2020 ألغيت.

وذهبت جائزة أفضل حارس في الدوري الفرنسي إلى الإيطالي دوناروما حارس باريس سان جيرمان.

وحصد جائزة أفضل لاعب واعد في الليغ 1 ويليام ساليبا مدافع مرسيليا صاحب الـ21 عاماً.

وبعد مشوار جيد مع نادي رين حصل برونو جينيزيو على جائزة أفضل مدرب في الدوري الفرنسي.

وكانت جائزة أفضل لاعب فرنسي ينشط في الدوريات الأجنبية (خارج الدوري الفرنسي) من نصيب هداف ريال مدريد كريم بنزيمة.

وتوّجت ماري أنطوانيت كاتوتو لاعبة باريس سان جيرمان بجائزة أفضل لاعبة في الدوري الفرنسي للسيدات وفازر بجائزة أفضل لاعبة واعدة.

⌚ 3' L'ouverture du score parisienne ! De la tête et à bout portant, @MarieKatoto met le Paris Saint-Germain devant.#FFYAAPSG I 0-1 pic.twitter.com/0tChRDBzbB — PSG Féminines (@PSG_Feminines) May 15, 2022

وفازت كريستيان أوندلير حارسة مرمى ليون بجائزة أفضل حارسة مرمى في الدوري الفرنسي للسيدات.

وأحرز فيليب مونتانييه مدرب تولوز جائزة أفضل مدرب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وكذلك حصل برانكو فان دين بومن على جائزة أفضل لاعب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

ونال ساكو الجائزة الشرفية التي حملت اسم أفضل لاعب مواطن.