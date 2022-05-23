مبابي في حديث خاص مع beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS May 23, 2022 20:25 1:14 دقيقة في حديث خاص مع beIN SPORTS قال كيليان مبابي إن قصته مستمرة مع باريس سان جيرمان مشيراً إلى أن تمديد عقده كان عربون محبةٍ للنادي والجماهيرِ وفرنسا عامة. مقابلات باريس سان جيرمان beIN SPORTS كيليان مبابي -آخر الفيديوهات 2:28 دقيقة مشجعو إنتر ويوفنتوس يعبّرون عن خيبة أملهم 0:59 دقيقة إنفانتينو: كأس العالم في قطر سوف تكون الأفضل 0:59 دقيقة إنفانتينو: كأس العالم في قطر سوف تكون الأفضل 1:08 دقيقة تين هاغ يكشف عن رؤيته المستقبلية لمانشستر يونايتد 1:13 دقيقة الخليفي فخور بتمديد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان 1:14 دقيقة مبابي في حديث خاص مع beIN SPORTS 0:36 دقيقة تيرزيتش مدرباً جديداً لدورتموند 0:39 دقيقة نادال يستهل مشواره بالفوز على الأسترالي تومسون 3:18 دقيقة مبابي: قراري بالبقاء صائب ورياضي بالكامل 0:56 دقيقة الخليفي: بقاء مبابي كان مرتكزا على المشروع الرياضي