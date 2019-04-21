احتفل باريس سان جيرمان بتتويجه بلقب الدوري الفرنسي بأفضل طريقة بعدما تجاوز موناكو 3-1 يوم الأحد في الأسبوع الثالث والثلاثين من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان باريس سان جيرمان الفائز بلقبه الثاني توالياً والثامن في تاريخه قد ضمن حصد اللقب حتى قبل انطلاق مباراته مع موناكو إثر تعادل ليل ومضيفه تولوز في وقت سابق بلا أهداف.

وخطف مبابي الأضواء في مباراة باريس سان جيرمان وموناكو بتسجيله أهداف فريقه الثلاثة (15 و38 و55) بينما تكفّل الروسي غولوفين بهدف موناكو الشرفي (80).

وازدادت أفراح باريس سان جيرمان بعودة العديد من لاعبيه الغائبين وعلى رأسهم البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي اشترك مع بداية الشوط الثاني بعد غياب لأشهر بسبب الإصابة.

ووضع المدرب الألماني توخل المهاجمين البرازيلي نيمار والأوروغوياني إدينسون كافاني المصابين والمبتعدين عن الملاعب منذ فترة طويلة، على ورقة المباراة ضمن قائمة اللاعبين الاحتياطيين وذلك قبل 6 أيام من المباراة النهائية لكأس فرنسا ضد رين، ثم أشرك البرازيلي طوال الشوط الثاني، والأوروغوياني في آخر 17 دقيقة منه.

وحقق توخل الذي يقود الفريق في موسمه الأول خلفاً للإسباني أوناي إيمري، لقبه الثاني مع نادي العاصمة بعد الكأس السوبر الفرنسية، وسيكون أمام فرصة التتويج بلقب كأس فرنسا السبت المقبل.



وأنقذ الحارس الفونس أريولا سان جيرمان من هدف أول عندما قطع ببراعة انفراد البرتغالي روني لوبيش إثر هجمة مرتدة سريعة (7)، وبدل نادي الإماراة حارسه الأساسي الكرواتي دانيال سوباشيتش اضطرارياً بسبب الإصابة ودفع بالسويسري دييغو بيناليو (13).



وافتتح صاحب الأرض التسجيل من هجمة مرتدة من منطقته بدأها البرازيلي داني الفيش ثم تبادل مبابي الكرة مع موسى ديابي الذي أعادها الى الشاب السريع فضرب التسلل ووضع الكرة في المرمى بعيداً عن متناول الحارس البديل (15).



ومرّت كرة الروسي الكسندر غولوفين بجانب القائم الأيسر لمرمى أريولا (27)، وفوّت مبابي متسرعاً فرصة الهدف الثاني (33)، ثم عوّض بعدما تناقل الكرة مع الإيطالي ماركو فيراتي ثم ألفيش ليكسر التسلل مجدداً ويضعها على يسار بيناليو (38).



وحرم أريولا البرتغالي جيلسون مارتينز من تقليص الفارق بتصديه لتسديدته الخاطفة (43)، وأمسك كرة البرتغالي الآخر أدريان سيلفا (45).



وفي الشوط الثاني، أكمل مبابي الهاتريك بعد تمريرة من ألفيش أيضا (55).



وقلص غولوفين الفارق (80) لموناكو الذي يصارع من أجل الابتعاد عن منطقة الهبوط إلى الدرجة الثانية.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 84 نقطة بفارق 19 نقطة عن ليل الثاني قبل 5 مراحل من نهاية الموسم بينما تجمّد رصيد موناكو عند 32 نقطة في المركز السادس عشر.