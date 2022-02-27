مبابي سعيد بمعادلة رقم إبراهيموفيتش من قبل beIN SPORTS February 27, 2022 14:04 0:41 دقيقة عبر نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي عن سعادته بمعادلة رقم إبراهيموفيتش معتبراً أن هذا يضعه في معايير عاليةٍ وضمن دائرة ضيقة. مقابلات باريس سان جيرمان كيليان مبابي -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة مبابي سعيد بمعادلة رقم إبراهيموفيتش 0:36 دقيقة بوتشيتينو يتحدّث عن مواجهة سانت إتيان 0:39 دقيقة ليدز يونايتد يقيل مدربه مارسيلو بييلسا 0:36 دقيقة الاتحاد التشيكي يرفض اللعب أمام روسيا 2:50 دقيقة تشيلسي - ليفربول صراع للظفر بلقب كأس الرابطة 2:15 دقيقة دورة أكابولكو: نادال يواصل موسمه المثالي 2:49 دقيقة النادي المصري يختتم استعداداته لمواجهة أوتوهو 2:21 دقيقة نهضة بركان يتطلع للفوز على ضيفه سيمبا التنزاني 3:10 دقيقة عودة إيرفينغ الموفقة تقود بروكلين نتس للفوز 3:09 دقيقة الاتحاد الليبي يرفع شعار البحث عن الانتصار الثاني