ماركينيوس: "ميسي عبقري في كرة القدم" من قبل beIN SPORTS August 29, 2021 23:35 3:25 دقيقة أشاد المدافع الدولي البرازيلي وقائد باريس سان جيرمان ماركينيوس بزميله الجديد في الفريق الباريسي، الأرجنتيني ليونيل ميسي مشيراً إلى أنه عبقري في كرة القدم. مقابلات ماركينيوس باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي ليونيل ميسي -آخر الفيديوهات 4:29 دقيقة قمّة أتلتيكو مدريد وفياريال تنتهي بتعادل مثير 3:51 دقيقة تحركات ميسي في مباراته الأولى مع باريس سان جيرمان 3:25 دقيقة ماركينيوس: "ميسي عبقري في كرة القدم" 3:48 دقيقة سان جيرمان يحقق الفوز على رانس في ليلة ظهور ميسي 2:46 دقيقة ميسي يشارك كبديل في مباراته الأولى مع سان جيرمان 0:48 دقيقة منتخب الاتحاد الروسي يتوّج بكأس العالم 2:48 دقيقة كليرمون على الطريق الصحيح وليل يستفيق 1:31 دقيقة ميسي على الدكة ومبابي أساسياً أمام رانس 3:58 دقيقة غرينوود يقود مانشستر يونايتد للفوز خارج الديار 4:06 دقيقة مدينة رانس محط أنظار العالم