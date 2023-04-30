واستفاد مرسيليا الذي حقق انتصاره الثالث توالياً بعد تروا 3-1 وليون 2-1 من خسارة سان جيرمان على أكمل وجه قبل 5 مراحل من النهاية، ليحقق فوزاً في دقيقتين على أوكسير بهدفي الدولي التركي دجنغيز أوندر والتشيلي ألكسيس سانشيس (75 و77 تباعاً)، في حين كان الفريق المضيف افتتح التسجيل عبر المالي بيراما توريه (33).

وبفضل هذا الفوز على أوكسير صاحب المركز الرابع عشر (33 نقطة) والذي يصارع من أجل البقاء، ابتعد مارسيليا بفارق 4 نقاط عن لنس الذي يلتقيه السبت المقبل في موقعة مرتقبة حاسمة للتأهل المباشر إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل مارسليليا المركز الثاني برصيد 70 نقطة خلف باريس سان جيرمان 75 نقطة.

