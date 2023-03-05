وعزز مارسيليا موقعه في المركز الثاني برصيد 55 نقطة على بُعد 8 نقاط من باريس سان جيرمان المتصدر، ومتقدمًا بأربع نقاط عن موناكو الذي استعاد مركزه الثالث بفارق الأهداف عن لونس الرابع.

وسجل المدافع البوسني سيد كولاسيناتش الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 57 إثر ركلة حرة لعبها مارسيليا بذكاء بعدما مرر جوردان فيروتو كرة زاحفة بسرعة الى داخل المنطقة على الطرف الأيمن نحو التركي دجنغيز أوندر الذي مررها نحو لاعب آرسنال الإنكليزي السابق على باب المرمى تابعها في الشباك.

ودخل مارسيليا المباراة بعد خروج صادم الأربعاء من الدور ربع النهائي لكأس فرنسا أمام أنيسي من الدرجة الثانية بركلات الترجيح.

وكان مارسيليا أقصى باريس سان جيرمان من ثمن نهائي الكأس قبل أن يفوز الأخير عليه ضمن منافسات الدوري على ملعب فيلودروم الأسبوع الماضي 3-0.