على ملعب "لويس الثاني" وأمام أنظار أمير موناكو إلبير الثاني، سجّل صاحب الأرض بداية قوية بعد أن تقدم بهدفين بصم عليهما الفرنسي ذي الأصول التونسية وسام بن يدر (17 من ركلة جزاء و26).

لكنّ الضيوف عادوا من بعيد بمهرجان تهديفي حمل في طياته رباعية كاملة دوّنها كل من الأرجنتيني داريو بينيديتو بثنائية (38 و66) وفالير جيرمان (41) وديميتري باييت (61)، ومن ثم تمكن السنغالي كايتا بالدي من توقيع الهدف الثالث لموناكو (75)، هذا الأخير الذي كاد في أكثر من مناسبة أن يعدّل النتيجة خاصة عبر المهاجم الجزائري إسلام سليماني الذي اصطدم بتميز الحارس ستيف مانداندا.

بهذا الفوز الثمين خارج قواعده، صعد مرسيليا إلى المركز الرابع برصيد 10 نقاط متخلفاً بفارق الأهداف عن كل من نانت الثالث ورين الثاني وبنقطتين عن باريس سان جيرمان صاحب الريادة، أمّا موناكو فقد واصل التقهقر بتجمّد رصيده عند نقطتين فقط في المركز التاسع عشر.