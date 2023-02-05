مارسيليا يبحث عن فوز جديد في الدوري الفرنسي February 5, 2023 09:25 2:40 دقيقة لدى استضافته لفريق نيس سيسعى أولمبيك مارسيليا لمواصلة انتصاراته والحفاظ على الوصافة أسبوعا آخر، فيما يطمح نيس لوضع حدٍّ لتألق مضيفه والاقتراب أكثر من ركب المقدمة. تقارير إخبارية نيس مارسيليا -آخر الفيديوهات 2:40 دقيقة مارسيليا يبحث عن فوز جديد في الدوري الفرنسي 3:25 دقيقة ريال مدريد في اختبار جديد قبل مواجهة الأهلي 3:10 دقيقة توتنهام لرد الدين ومانشستر سيتي لتذليل الفارق 3:18 دقيقة بايرن ميونيخ يتطلع للعودة إلى الصدارة 1:24 دقيقة ديالو يشيد بمستوى تنظيم بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2:34 دقيقة برشلونة في مواجهة مثيرة مع إشبيلية 7:46 دقيقة مراسم تتويج السنغال بلقب أمم إفريقيا للمحليين 3:56 دقيقة المنتخب السنغالي يتوج بلقب أمم إفريقيا للمحليين 4:11 دقيقة التعادل يحسم مواجهة أتليتيكو مدريد وخيتافي 1:19 دقيقة باتريس موتسيبي يؤكد على دعم المنتخبات الإفريقية