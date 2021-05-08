ماذا قال نيمار بعد تمديد عقده مع باريس سان جيرمان؟ من قبل beIN SPORTS May 8, 2021 22:21 2:19 دقيقة أكد نيمار أن هدفه منذ اليوم الأول الذي انضم فيه إلى الفريق الباريسي كان وضع النادي في القمة، مشيراً إلى أن باريس سان جيرمان يقترب من تحقيق حلم الظفر بلقب دوري أبطال أوروبا. مقابلات باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي نيمار -آخر الفيديوهات 0:27 دقيقة بوتشيتينو: "تمديد عقد نيمار أمر يعكس طموح الفريق" 2:19 دقيقة ماذا قال نيمار بعد تمديد عقده مع باريس سان جيرمان؟ 1:54 دقيقة زياش يتحدّث عن فوز تشيلسي على الـ"سيتي" 1:20 دقيقة كونتي: "كسرنا هيمنة يوفنتوس" 4:28 دقيقة إنتر يحتفل باللقب بفوز كبير على سامبدوريا 4:30 دقيقة تشيلسي يؤجل حسم مانشستر سيتي للقب الدوري الممتاز 0:33 دقيقة دورة مدريد: زفيريف يثأر من تيم ويبلغ النهائي 3:25 دقيقة قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد تنتهي بالتعادل السلبي 0:51 دقيقة نابولي يكتسح مستضيفه سبيزيا برباعية 0:43 دقيقة تعادل مثير بين ديبورتيفو ألافيس وليفانتي