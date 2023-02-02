ماذا قال أوناحي بعد هدفه الأول مع مارسيليا؟ من قبل beIN SPORTS February 2, 2023 14:48 0:38 دقيقة عبّر المغربي عز الدين أوناحي عن سعادته البالغة بالهدف الذي سجله لصالح فريقه الجديد مارسيليا أمام نانت ضمن الدوري الفرنسي أمس الأربعاء. مقابلات الدوري الفرنسي مارسيليا عز الدين أوناحي -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة ماذا قال أوناحي بعد هدفه الأول مع مارسيليا؟ 1:23 دقيقة إصابة مبابي تثير الشكوك 0:38 دقيقة الفرنسي رافاييل فاران يعلن اعتزاله الدولي 3:31 دقيقة السد يتوّج بكأس قطر لكرة السلة لأول مرة في تاريخه 3:22 دقيقة ريال مدريد يواجه فالنسيا في مباراة منتظرة 4:50 دقيقة باريس سان جيرمان يعود إلى سكة الانتصارات 4:04 دقيقة مانشستر يونايتد يبلغ نهائي كأس الرابطة الإنكليزية 3:46 دقيقة برشلونة يعود بالنقاط كاملة من ميدان بيتيس 0:34 دقيقة أوناحي يفتتح رصيده التهديفي مع مارسيليا 0:37 دقيقة لايبتسيش إلى ربع النهائي على حساب هوفنهايم