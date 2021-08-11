وأفاد ميسي خلال تقديمه أنه يحلم بإحراز لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الذي توج معه شخصياً أربع مرات سابقاً.

وقال ابن الـ34 عاماً في المؤتمر الصحفي "قلت إن حلمي هو الفوز بلقب آخر في دوري أبطال أوروبا، وأعتقد أن سان جيرمان المكان المثالي للحصول على فرصة تحقيق ذلك".

وهنا بعض من وقائع المؤتمر الصحفي التاريخي لقدوم ميسي:

ميسي: تجربة جديدة وأنا مستعد لها، لدي زملاء في حجرة الملابس وهذا سيسهل كثيراً على عملية التأقلم، لدي حماس للتدرب واللعب، كل شيء جديد بالنسبة لي ولكني مستعد على المستوى الشخصي والرياضي نحن في مدينة مذهلة ونحن سعداء لتواجدنا فيها.

حلم الأبطال

ماذا يحتاج النادي للفوز بالأبطال؟ ليس بالأمر السهل، أحياناً يكون لديك أفضل اللاعبين في العالم ولا تفوز، باريس كان قريباً في السنوات الماضية وكان لديه فريقاً رائعاً، لا أدري ماذا ينقص الفريق، لكن يجب أن يكون لديك فريقاً متحداً. من الخارج أعرف أن لباريس هذه الروح ونحتاج لبعض الحظ وهو شيء مهم إذ لا يفوز الأفضل دائماً، آتي إلى هنا برغبة كبيرة حلمي أن أحمل هذه الكأس مرة أخرى وانا هنا في المكان المناسب

.باريس سان جيرمان وأنا نبحث عن نفس الهدف، نحن الآن متحدون

سؤال حول ما إذا كان فيراتي يمكن أن يلعب دور تشافي وإنيسيتا؟

فيراتي أفضل لاعب في هذا المركز، في برشلونة أحبوه كثيراً لسنوات اليوم ستكون الأمور مختلفة أنا آتي لألعب إلى جانبه، لاعبٌ مذهل عرفته كشخص وكلاعب هو فتى رائع، كل اللاعبين، كل واحد في مركزه هم تشكيلة مميزة من اللاعبين.



فيراتي أفضل لاعب في هذا المركز، في برشلونة أحبوه كثيراً لسنوات اليوم ستكون الأمور مختلفة أنا آتي لألعب إلى جانبه، لاعبٌ مذهل عرفته كشخص وكلاعب هو فتى رائع، كل اللاعبين، كل واحد في مركزه هم تشكيلة مميزة من اللاعبين. ليونيل ميسي : أولاً بعد سماع كلمة السيد الرئيس، أنا سعيد جداً تعرفون أن التغيير كان صعباً، لكن حين وصولي إلى هنا كانت هناك سعادة كبيرة، أنا استمتع كثيراً منذ اليوم الأول، أريد أن أبدأ بالتدريبات لدي رغبة كبيرة بلقاء زملائي والكادر التدريبي، أشكر الجميع رئيس النادي وليوناردو.

: أولاً بعد سماع كلمة السيد الرئيس، أنا سعيد جداً تعرفون أن التغيير كان صعباً، لكن حين وصولي إلى هنا كانت هناك سعادة كبيرة، أنا استمتع كثيراً منذ اليوم الأول، أريد أن أبدأ بالتدريبات لدي رغبة كبيرة بلقاء زملائي والكادر التدريبي، أشكر الجميع رئيس النادي وليوناردو. الاستقبال الحار أتم سعادتي، أنا متأكد أننا سنستمتع كثيراً وسنكافح لتحقيق أهداف هذا النادي.

سؤال حول شعور ميسي اللعب مع نيمار ومبابي:

ليونيل ميسي: شعور رائع أن أتقاسم الوقت مع هؤلاء اللاعبين الرائعين.

سؤال للسيد ناصر غانم الخليفي حول اللعب المالي النظيف وصفقة ميسي؟

نحن نطبق قواعد اللعب المالي النظيف منذ اليوم الأول، وظللنا نحترم هذه القواعد، نحن ننظر بالمتخصصين في هذه النواحي.

طالما وقعنا مع ليو، معنى ذلك أنه كان لدينا القدرة القانونية، اليوم ما يحضره ليو للنادي هو شيء ضخم، هو مكسب كبيرة للنادي، والنادي يزيد من قيمة وجوده من نواحي مختلفة، أتمنى ان تركزوا كإعلاميين على ذلك.

قدوم ميسي سينعكس إيجاباً على نادينا، الجميع يعلم أن ما نفعله هو ليس لباريس سان جيرمان فقط، ولكن للكرة الفرنسية ولفرنسا.

مبابي باريسي

سؤال للسيد ناصر غانم الخليفي عن مستقبل مبابي في باريس؟

الجميع يعرف أنه باريسي وهو لاعب في باريس وله عقلية الفوز وقال ذلك علناً إنه يريد أن يكون في الفريق، ليس لديه رغبة في أن يفعل أي شيء آخر.

السيد ناصر غانم خليفي يجيب عن سؤال حول الفوز بدوري الأبطال؟

في الـ15 من أيلول سنفكر بالأبطال الآن لدينا الدوري الفرنسي، من السهل أن نقول إننا مرشحون ومن المؤكد أن هذا هدفنا ولكي يجب أن نحافظ على هدفنا بعد ذلك علينا بالعمل والعمل.

كلمة ترحيبية من السيد ناصر غانم الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان : أنا سعيدٌ جداً وفخور بتقديم النجم ليونيل ميسي، ليو جعل كرة القدم سحرية، وسيوفر قدومه المتعة لمحبي كرة القدم ومشجعي باريس سان جيرمان، إنه يوم مذهل.

: أنا سعيدٌ جداً وفخور بتقديم النجم ليونيل ميسي، ليو جعل كرة القدم سحرية، وسيوفر قدومه المتعة لمحبي كرة القدم ومشجعي باريس سان جيرمان، إنه يوم مذهل. قبل 10 سنوات كانوا يتسآلون عن طموحنا، كان لدينا طموحات ولايزال لدينا، وليس سراً أن ميسي كان لديه رغبة بهذا الاتفاق.

ليو أود ان أشكرك أنت وعائلتك ووالدك، العلاقة بيننا لا يعرفها الكثيرون، نحن فخورون بك، أنا أتكلم عن مشاعري وليس لدي أي كلمة مكتوبة، سوف تقوم بعمل رائع للمشجعين، شكراً لجميع من عملوا في الكواليس لكي تتحقق هذه الصفقة، أود أن أشكر جميع شركاءنا التجاريين أيضاً.

العمل سيبدأ في الملعب، إلى جانبي لاعب فاز بالعديد من الألقاب، نود أن يفوز بالألقاب لهذا النادي، لدينا أفضل اللاعبين في العالم ولدينا أحد أفضل المدربين في العالم. نرحب بك يا ليو وأترك لك الكلمة.

وهنا المؤتمر الصحفي كاملاً:

وكان نادي باريس سان جيرمان أعلن أمس الثلاثاء التعاقد مع البرغوث، حيث خضع للفحص الطبي ووضع توقيعه رسمياً على عقد يربطه بفريقه الجديد لمدة عامين قابل للتجديد لعام إضافي.

وتحيط الجماهير منذ الصباح الباكر حول ملعب حديقة الأمراء (بارك دي برانس)، ومن المتوقع أن تتدفق بأعداد هائلة للظفر بتحية النجم الفذ.

وبات عدد من الجماهير الباريسية أمام متاجر النادي ليحظوا بقميص اللاعب أو اللوازم المتلعقة بنجم سان جيرمان الجديد.