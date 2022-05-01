فبعدما حُسِمَت البطاقة الأولى لصالح باريس سان جيرمان الذي توّج باللقب في المرحلة الماضية، وعلى "ستاد فيلودروم"، كانت الفرصة قائمة أمام مرسيليا لتعزيز الوصافة والاقتراب كثيراً من حسم بطاقته الى دوري الأبطال، لكن فريق المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي فشل في تجاوز عقبة الخارج من الحسابات القارية منطقياً، ومُني بهزيمته الثامنة للموسم وجاءت قاسية بثلاثية نظيفة سجلها كاستيلو لوكيبا (55) وموسى ديمبيليه (76) والكاميروني كارل توكو-إيكامبي (88).

وتجمد رصيد النادي المتوسطي عند 65 نقطة في المركز الثاني لكن بفارق ثلاث نقاط عن كل من رين وموناكو وخمس عن نيس الخامس.



وتحضر مرسيليا بذلك بطريقة سيئة لاستضافة فينورد الهولندي الخميس في إياب نصف نهائي "دوري المؤتمر الأوروبي" بعدما خسر ذهاباً 2-3.

