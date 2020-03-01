ورفع ليون المنتعش من فوزه الأربعاء على يوفنتوس الإيطالي 1-صفر في ذهاب دوري أبطال أوروبا، رصيده إلى 40 نقطة ليتخطى كل من ستراسبورغ ونيس ورينس وموناكو ومونبلييه ويصبح خامساً ويدخل بقوة في المنافسة على المشاركة في إحدى البطولتين الأوروبيتين الموسم المقبل.

ويعود الفضل بفوز ليون لنجمه موسى ديمبيلي الذي سجل الهدفين، الأول في الدقيقة 27 بكرة رأسية من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس جيسي مولان، بعد تمريرة من مارتن تيرييه. والثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 90+6، إثر لمسة يد على تيموثي كولودجياك.

وزاد ليون من محن سانت إتيان، والحق به الخسارة الخامسة في آخر ست مباريات.

ويعود الفوز الأخير لسانت إتيان للمرحلة الحادية والعشرين عندما فاز على نيم 2-1 في 25 كانون الثاني/يناير الماضي.

وحقق ليون فوزه الثاني توالياً بعد الأول على مضيفه متز إثر فترة من التراجع في نتائجه خلال شهر شباط/فبراير الماضي تخللها خسارتين وتعادلين.

واقترب ليون من سانت إتيان بعدد الانتصارات في الـ"دربي"، بعدما رفع رصيده إلى 39 فوزاً مقابل 40 خسارة و32 تعادلا.

فوز هام لليل على نانت

وقاد بنجامين أندريه فريقه ليل للفوز على المضيف نانت 1-صفر.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 58 من كرة رأسية للاعب رين السابق، ما منح الضيف ثلاث نقاط جديدة زادها على رصيده الذي بات 46 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن رين الثالث صاحب المركز المؤهل إلى تصفيات دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، في حين تجمد رصيد نانت عند 37 نقطة في المركز الحادي عشر.

وعوّض ليل خسارته أمام مرسيليا الثاني في المرحلة الخامسة والعشرين 1-2، بفوزين أبعداه ست نقاط عن ليون الخامس.

وتعادل بوردو الثاني عشر مع ضيفه نيس التاسع بهدف لمثله.

سجل نيكولا دو بريفيل (21) لبوردو، والجزائري آدم وناس (57) لنيس.

ويتخبط الفريقان بنتائجهما السيئة إذ لم يحققا الفوز في المباريات الخمس الأخيرة بما فيها اليوم سوى مرة وحيدة، مقابل ثلاثة تعادلات وخسارة واحدة.

