وواصل ليون بهذا الفوز ضغطه على فرق المقدمة وبات على بعد نقطة من موناكو الثالث ونقطتين عن باريس سان جيرمان الثاني وخمس نقاط عن ليل المتصدر.

في المقابل، تجمّد رصيد أنجيه عند 41 نقطة في المركز الحادي عشر في جدول الترتيب.

افتتح ليون باب التسجيل بفضل الهولندي ممفيس ديباي بعدما تابع كرة سددها البرازيلي لوكاس باكيتا فاصطدمت بالقائم ثم بحارس الفريق الضيف بول بيرناردوني (21).

وحال حارس ليون البرتغالي أنتوني لوبيس دون هز أنجيه للشباك، بداية بتصدي بالقدم أمام المهاجم الكاميروني ستيفان باهوكين (17)، ثم باليد بعد ارتقاء رائع لكرة لولبية من أنجليو فولجيني (28).

وبخلاف لوبيس، لم يصمد نظيره برناردوني كثيراً فشاهد باكيتا يسجل هدفه السادس في الدوري هذا الموسم، بعد استعراض من الكاميروني كارل توكو إكامبي الذي تخلص من قائد أنجيه المدافع الإيفواري اسماعيل تراوريه على الجهة اليسرى ومرر كرة عرضية إلى القائم الثاني تابعها البرازيلي في الشباك (41).

وتابع ليون ضغطه في الشوط الثاني، وأضاف الثالث بعد تمريرة في العمق للهولندي ممفيس الذي حولها مباشرة كرة ساقطة رائعة فوق الحارس المتقدم (82).