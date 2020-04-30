أعلن رئيس نادي ليون جان ميشال أولاس أن فريقه الذي حرم من المشاركة في المسابقتين القاريتين الموسم المقبل بحسب الترتيب النهائي لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم إثر إعلانها التوقف النهائي للموسم، يعتزم اتخاذ "إجراءات عديدة" للاحتجاج على "خسارة الفرصة" والمطالبة بالتعويض إذا لزم الأمر.

وقال أولاس في مؤتمر صحفي عبر الهاتف مع وكالة فرانس برس وصحيفة "لو بروغريه" الإقليمية "من الصعب دائما إعطاء تفاصيل عن الإجراءات التي ستكون متعددة، إنها خسارة فرصة مهمة جدا (...) سنطالب بتعويضات تصل إلى عشرات الملايين من اليورو"، مضيفا أنه في الوقت الحالي سيلجأ إلى المحكمة الإدارية "لتعليق القرار بصفة مستعجلة".



وأوضح:: "من الصعب دائماً إعطاء تفاصيل عن الإجراءات التي ستكون متعددة... نحن نعارض قرار وقف الدوري من قبل رابطة الدوري من دون مرسوم صادر عن الدولة وتحديداً من خلال تصريحات للوزيرة (وزيرة الرياضة) عن إمكانية إقامة تجمعات داخل أبواب موصدة أمام أقل من 5 آلاف شخص (اعتبارا من آب/اغسطس المقبل)".

وتابع: "كنا نفكر بسيناريوهات عدة بينها إقامة مباريات بلاي أوف التي كانت مثيرة لاهتمام شركات النقل، منافسونا في أوروبا سيعاودون النشاط كما هي الحال مع ألمانيا والآخرين على الأرجح، كما ان هناك خيار الرابطة الاعتماد على معيار معين لاعتماد الترتيب النهائي والذي اختاره الاتحاد الفرنسي الذي لم يبادر إلى إعلان الفائز (في دوريات الهواة)، وبالتالي نرى أن هذا الترتيب ليس منطقياً".

وأكمل: "لا أريد مهاجمة ناد أكثر من آخر لكن نيس (الخامس) خاض مباريات أكثر منا على ملعبه ولم يواجه باريس سان جرمان سوى مرة واحدة مقابل مرتين لليون...إنه قرار يتسبب بتداعيات، ففي السنوات العشر الأخيرة نجح ليون في تعويض تخلفه ثلاث مرات على الأقل عن صاحب المركز الثاني علماً بأنه كان يتخلف عنه بأكثر من 10 نقاط".