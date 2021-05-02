على ملعب "لويس الثاني" في الإمارة، أنهى موناكو الشوط الأول متقدما بهدف مهاجمه الهولندي كيفن فولاند في الدقيقة 25 من توغل داخل المنطقة انهاه بتسديدة زاحفة بيمناه، لكن ليون قلب الطاولة في الشوط الثاني بتسجيله هدفين عبر قائده الدولي الهولندي ممفيس ديباي من مجهود فردي رائع انهاه بتسديدة قوية من خارج المنطقة (57) والبرازيلي مارسيلو بضربة رأسية (77).

ولعب ليون بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 70 اثر طرد لاعب وسطه ماكسانس كاكريه.

وحصل موناكو على ركلة جزاء انبرى لها وسام بن يدر بنجاح مدركا التعادل (86).

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة نجح الجزائري الأصل ريان شرقي في تسجيل هدف الفوز لليون في الدقيقة 89 بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة.

وعزز ليون موقعه في المركز الرابع برصيد 70 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف موناكو صاحب المركز الثالث المؤهل الى ملحق المسابقة القارية العريقة.

وهو الفوز الثالث لليون في مبارياته السبع الأخيرة (تعادلان وخسارتان)، فيما مني موناكو بخسارته الأولى في مبارياته السبع الأخيرة.

