ليون يمدد عقد لاعبه المغربي أشرف لعزيري من قبل beIN SPORTS February 15, 2023 20:15 0:35 دقيقة أعلن نادي ليون تمديد عقد مدافعه المغربي الشاب أشرف لعزيري لعام إضافي، حتى صيف 2027. تقارير إخبارية أولمبيك ليون الدوري الفرنسي -آخر الفيديوهات 1:05 دقيقة بيلينغهام يتحدّث عن هدف أديمي الجميل 4:34 دقيقة ريال مدريد يحقق فوزاً كبيراً على إلتشي 1:00 دقيقة ميكيل أرتيتا يشعر بخيبة الأمل بعد الهزيمة من سيتي 3:59 دقيقة بوروسيا دورتموند يحسم مواجهة الذهاب أمام تشلسي 1:30 دقيقة هالاند: اللاعبون كانوا أبطالاً ولست أنا فقط 3:54 دقيقة بنفيكا يقطع نصف المشوار نحو ربع النهائي 5:15 دقيقة مانشستر سيتي يخرج متصدراً من ميدان آرسنال 0:27 دقيقة مولودية الجزائر يعلن فسخ عقد البنزرتي بالتراضي 0:35 دقيقة ليون يمدد عقد لاعبه المغربي أشرف لعزيري 1:22 دقيقة هالاند: اعتبرونا خارج المنافسة بعد خسارة توتنهام