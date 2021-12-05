واصل ليون تعثره للمباراة الثانية تواليًا باكتفائه بالتعادل 2-2 مع مضيفه بوردو، في المرحلة 17 من الدوري الفرنسي، بعد أن سقط الأسبوع الماضي أمام رينس.

وتقدم ليون عبر البلجيكي جايسون ديناير (29) قبل أن يعادل مالو غوتسو لأصحاب الارض بهدف عكسي في مرمى فريقه. إلا أن البرازيلي تياغو منديش أعاد التقدم للضيوف قبل الاستراحة (41) في حين منح ألبرث إيليس من هندوراس نقطة لبوردو بهدف في الدقيقة 58.

وبات في رصيد ليون 23 نقطة في المركز الثاني عشر بعد التعادل السادس هذا الموسم، في حين يحتل بوردو المركز 17 مع 14 نقطة.

وفرّط نيس بفرصة خطف المركز الثالث من مرسيليا بسقوطه القاسي على أرضه بثلاثية نظيفة ضد ستراسبورغ ليتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن النادي المتوسطي.

وسجل أهداف ستراسبورغ لودوفيك أجورك (21)، السنغالي حبيب ديالو (81) وأدريان توماسون (84)، ليفشل نيس في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة تواليًا في الدوري (خسارتان وهزيمة)، فيما رفع ستراسبورغ رصيده الى 26 نقطة في المركز السادس.

وواصل موناكو صحوته وصعد إلى المركز السابع بعد فوزه الكاسح برباعية نظيفة على ضيفه متز.

فبعد ثلاثة تعادلات تواليًا في الدوري، حقق الأحد انتصاره الثاني تواليًا بعد تفوقه على أنجيه الأسبوع الفائت.

ورفع فريق الإمارة رصيده الى 26 نقطة بفضل أهداف سفيان ديوب (2)، الألماني كيفن فولاند (44 من ركلة جزاء)، البرتغالي جيلسون مارتنز (57) ووسام بن يدر (87).



وفي المقابل، مني متز وصيف القاع مع 12 نقطة بالخسارة الثانية تواليًا.

وحقق مونبلييه بدوره انتصاره الثاني تواليًا بفوزه بهدف دون رد على كليرمون سجله سيبس إيلي واهي في الدقيقة 28 ليرفع رصيده الى 25 نقطة في المركز التاسع.

وعاد نانت إلى سكة الانتصارات بتفوقه على مضيفه لوريان بهدف متأخر (83) ويلان سيبريان، فيما تفوق أنجيه 2-1 على رينس، علمًا أن الاخير أكمل المباراة بعشرة لاعبين من الدقيقة 35 بعد طرد فالون بريشا من كوسوفو.

وافتتح المغربي سفيان بوفال التسجيل لأصحاب الارض من ركلة جزاء (49) قبل أن يعادل هوغو إيكيتيكي بالطريقة ذاتها (59). فيما منح أنجيلو فوليني الفوز للضيوف (75).