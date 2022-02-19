وكان لونس البادئ بالتسجيل عبر جوناثان كلوس في الدقيقة 13، وأدرك ليون التعادل قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة عبر الزيمبابوي تينو كاديويري.

واكتفى ليون بنقطة واحدة صعد بها مؤقتا إلى المركز الخامس برصيد 38 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام شريكيه السابقين رين وموناكو اللذين يلعبان الأحد مع تروا وبوردو تواليا، وأمام لونس الذي ارتقى إلى المركز الثامن مؤقتا.

وهو التعادل الأول لليون في مبارياته الست الأخيرة التي حقق فيها أربعة انتصارات، وجاء أمام فريق يصارع بدوره على حجز إحدى البطاقات القارية.

ويتخلّف ليون بفارق أربع نقاط عن نيس الثالث الذي يلعب الأحد مع أنجيه.