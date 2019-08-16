وهو الفوز الثاني لليون بعد تغلبه على موناكو بثلاثية نظيفة في المرحلة الافتتاحية، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة. كما حافظ على نظافة شباكه للمباراة الثانية على التوالي.

في المقابل تعرض أنجيه لخسارته الأولى، بعد فوزه المفاجئ على بوردو 3-1 في المرحلة الأولى.

افتتح ليون، ثالث الدوري في الموسم المنصرم، التسجيل بعد مرور 11 دقيقة من صافرة البداية بفضل الجزائري الأصل حسام عوار الذي سدد كرة من 20 مترا، قبل أن يضيف موسى ديمبيلي (36 و65) والهولندي ممفيس ديباي (42 و49) هدفين لكل منهما، فيما اختتم البديل الشاب البرازيلي جان لوكاس المهرجان التهديفي لفريقه في الدقيقة 72.

وتتابع المباريات السبت، فيلعب نانت مع مرسيليا، ونيم مع نيس، ومتز مع موناكو، واميان مع ليل، وبوردو مع مونبلييه، وتولوز مع ديجون.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءات سانت اتيان مع بريست، ورينس مع ستراسبورغ، وحامل لقب الكأس رين مع الفائز بلقب الدوري باريس سان جيرمان.

