وتغلب ليون على ضيفه موناكو 3-1 يوم الجمعة ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وفوجئ ليون بركلة جزاء احتسبت على حارسه البرتغالي لوبيز بعد 12 ثانية فقط إثر تدخله على بن يدر والذي نجح بترجمتها إلى هدف التقدم (2).

وعدّل لاكازيت النتيجة في الدقيقة الثامنة والثلاثين ليعيد الأمور إلى نقطة البداية.

ومنح كوكوريت التقدم لأصحاب الأرض بعدما أكمل كرة ارتدت من الحارس الألماني نوبيل والذي أفسد هدفاً للذكرى لريان شرقي بعد مراوغة ساحرة داخل منطقة الجزاء.

ورد شرقي بهدف مميز في الدقيقة الثامنة والسبعين باصماً على ثلاثية فريقه.

ورفع ليون رصيده إلى 59 نقطة في المركز السابع فيما تجمد رصيد موناكو عند 65 نقطة في المركز الرابع.