سجل نبيل فقير (65) وموسى ديمبيلي (90+5) هدفي ليون فيما جاء هدف سانت إتيان عبر رومان هاموما (21).

وارتقى ليون إلى المركز الثالث برصيد 37 نقطة، فيما تراجع سانت إتيان إلى المركز الرابع بـ 36 نقطة.

وواصل مونبلييه نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه رين.

وهي المباراة الخامسة توالياً التي يفشل فيها مونبلييه في تحقيق الفوز حيث سقط في فخ التعادل للمرة الثالثة وتراجع إلى المركز السادس برصيد 32 نقطة بفارق الأهداف خلف ستراسبورغ الذي كان عمق جراح مضيفه موناكو بطل الموسم قبل الماضي والوصيف الموسم الماضي عندما سحقه 5-1 في الإمارة السبت.

ويملك مونبلييه مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة عشرة ضد باريس سان جيرمان ستقام في 20 شباط/فبراير المقبل.

في المقابل، فشل رين في العودة إلى سكة الانتصارات بعد خسارته أمام غانغون في المرحلة الماضية علما بأنه حقق قبلها 4 انتصارات متتالية.

ورفع رين رصيده إلى 30 نقطة لكنه تراجع إلى المركز التاسع.

وفاز بوردو على ضيفه ديجون بهدف نظيف سجله أندريان كورنيليوس في الدقيق 77، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر.

فوز أول لمرسيليا منذ نحو شهرين

واستعاد مرسيليا نغمة الانتصارات بفوزه الثمين على مضيفه كاين 1-صفر.

وهو الفوز الأول لمرسيليا في مبارياته العشر الأخيرة في مختلف المسابقات والأول في الدوري منذ تغلبه على مضيفه أميان 3-1 في المرحلة الرابعة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويدين مرسيليا بفوزه التاسع في الدوري هذا الموسم، إلى لاعب وسطه البديل مورغان سانسون الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 47 بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية من لاعب الوسط الهولندي كيفن ستروتمان.

ودخل سانسون في الدقيقة 26 مكان ديميتري باييت الذي تعرض لإصابة عضلية.

ولم يقدم الفريق الجنوبي عرضا جيدا ولكنه حقق الأهم ورفع رصيده إلى 31 نقطة وصعد إلى المركز السابع، فيما مني كاين بخسارته التاسعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز السادس عشر.

وودع مرسيليا مسابقة كأس فرنسا بخسارة مفاجئة أمام أندريزيو من الدرجة الرابعة صفر-2 الأحد قبل الماضي، وسبق له أن خرج من كأس الرابطة الفرنسية بسقوطه امام ستراسبورغ قبل فترة التوقف، كما خرج من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بحلوله رابعا وأخيرا في مجموعته.

وحذا أنجيه حذو مرسيليا واستعاد بدوره سكة الانتصارات بفوزه الصعب على ضيفه نانت بهدف وحيد سجله فلوجيني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وهو الفوز الخامس لأنجيه هذا الموسم، والأول لأنجيه منذ تغلبه على مونبلييه بالنتيجة ذاتها في 10 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ورفع أنجيه رصيده إلى 23 نقطة وصعد إلى المركز الخامس عشر بفارق الأهداف خلف نانت الذي مني بخسارته الثالثة تواليا والعاشرة هذا الموسم.