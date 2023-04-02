ووقع على هدف ليون برادلي باركولا 56، كما أضاع الكسندر لاكازيت جزاء للفريق الزائر بعد أن أصابت كرته القائم 39.

باريس سان جيرمان في الصدارة برصيد 66 نقطة، أمام ليون فأصبح لديه 44 نقطة في المركز التاسع.

وكان سان جيرمان الذي مُني بخسارته الخامسة هذا الموسم، سقط أمام رين 0-2 في "بارك دي برينس" خلال المرحلة الماضية قبل التوقف الدولي.

بدأ ليون مدافعاً، إلا أنه تخلى عن حذره ليحصل على ركلة جزاء بعد خطأ من الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما على ألكسندر لاكازيت (39) الذي نفذها بنفسه وأهدرها (39).

وأهدر لاكازيت نسبة 23 في المئة من ركلات الجزاء التي نفذها مع ليون في المسابقات الرسمية (7 من أصل 31)، حسب وكالة "ستاتس فوت" للاحصاءات.

في المقابل، بحث سان جيرمان عن العمق على غرار تحرك البرتغالي نونو منديش حيث اصطدمت بالكرة بيد مدافع ليون الكرواتي ديجان لوفرن داخل المنطقة من دون أن يحتسب الحكم ركلة جزاء (45+2).

وعوض ليون ركلة الجزاء المهدورة بلعبة جماعية بدأها المدافع البرازيلي تياغو منديش إلى سايل كومبيدي داخل المنطقة على الجهة اليمنى ومنه عرضية أرضية مرت أمام المرمى ووصلت إلى البديل المهاجم الشاب ابن الـ 20 عاماً برادلي باركولا، فتابعها الأخير عكسية في الشباك (56) في رابع أهدافه في 19 مباراة خاضها في الدوري هذا الموسم.

وسدد موسى ديمبيليه بديل لاكازيت كرة قوية صدها دوناروما في الشوط الثاني (70)، رد عليها المغربي أشرف حكيمي من داخل المنطقة بتسديدة مرت بجانب القائم (81).



