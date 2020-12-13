ووقع على هدف الفوز تينوتيندا كاديويري من زيمبابوي في الدقيقة 35.

وبات ليون شريكاً في الصدارة برصيد 29 نقطة وهو رصيد ليل نفسه لكن ليون يتأخر للوصافة بفارق الأهداف، أما سان جيرمان فقد توقف رصيده عند النقطة 28 في المركز الثالث.

وتلقى النجم البرازيلي نيمار ضربة موجعة استدعت خروجه على النقالة، قبل نهاية المباراة بثوانٍ عندما تدخل عليه بخشونة كبيرة لاعب ليون البرازيلي تياغو مينديز الذي طرد على إثرها.

وفازت كتيبة المدرب رودي غارسيا في سبع من مبارياتها الثماني الأخيرة ولم تتعرض سوى لهزيمة واحدة منذ مطلع الموسم الحالي في 13 مرحلة.

كان اللعب سجالا بين الفريقين في مطلع المباراة وسنحت الفرصة الأولى للظهير الايطالي اليساندرو فلورنزي إثر تمريرة مميزة من مواطنه ماركو فيراتي فأطلقها على الطاير لكنها مرت الى جانب القائم الايمن لليون (7).

وتعين على دفاع سان جيرمان أن يكون يقظاً أكثر من مرة لوقف سيل هجمات ليون قبل أن يرتكب بريسنل كيمبيبي الذي حمل شارة القائد نيابة عن ماركينيوس، خطأ في تمرير احدى الكرات فانتزعها ايكامبي ومررها امامية باتجاه كاديويري لينفرد بالحارس الكوستاريكي كيلور نافس ويسدد كرة زاحفة داخل شباكه (35). ورفع كاديويري رصيده هذا الموسم الى 5 اهداف في 13 مباراة علما بانه شارك احتياطيا في اكثر من مباراة لا سيما في مطلع الموسم.

وتصدى حارس ليون البرتغالي انتوني لوبيش ببراعة لكرة جديدة على الطاير سددها فلورنزي (42).

وشارك مبابي في منتصف الشوط الثاني بدلا من دي ماريا لكن ليون كاد يضيف الهدف الثاني عندما سدد البرازيلي لوكاس باكيتا كرة قوية كان لها نافاس بالمرصاد (67).

لكن لاعبي سان جيرمان وجدوا صعوبة في اختراق دفاع ليون المنظم باستثناء كرة قوية سدها مبابي بعد مجهود فردي رائع من نيمار مرت الى جانب القائم في الوقت بدل الضائع ليخسر فريقه للمرة الرابعة هذا الموسم.



ولم يخسر ليون في مبارياته الخمس الأخيرة خارج ملعبه ويعود السقوط الاخير له الى 15 ايلول/سبتمبر أمام مونبلييه 1-2.

ليل في القمة

وكان ليل تصدر موقتاً في وقت سابق بفوزه على ضيفه بوردو 2-1.

وضع جوناثان بامبا أأصحاب الارض على الطريق الصحيح بتسديدة ارتطمت بالقائم وتهادت داخل الشباك معلنة الهدف الافتتاحي (16)، وعلى الرغم من أن الكرواتي توما باسيتش ادرك التعادل لبوردو من كرة رأسية مستغلا ركلة ركنية نفذها حاتم بن عرفة (30)، كانت الكلمة الأخيرة للمدافع البرتغالي الفارع الطول جوزيه فونتي بكرة رأسية أيضاً (45).

وسنحت أكثر من فرصة جيدة أمام ليل، لكن مهاجميه لم يحسنوا استغلالها في الشوط الثاني.

وحقق رين أول فوز له في ثماني مباريات في مختلف المسابقات بعودته ظافراً من نيس بهدف مقابل لا شيء، سجله مباي نيانغ وهو الأول له هذا الموسم (28).

واستمرت بالتالي معاناة نيس الذي كان أقال مدربه باتريك فييرا وعين بديلا منه مساعده الروماني-السويسري ادريان اورسيا قبل 10 ايام، حيث لم يفز الفريق الجنوبي في اخر 8 مباريات له في الدوري المحلي ويحتل المركز الثاني عشر.

وخرج لوريان من منطقة الخطر بفوزه على نيم بثلاثية نظيفة علماً بأنه صام عن التسجيل في مبارياته الست الاخيرة.

فيما انتهت مواجهة نانت وضيفة ديجون بالتعادل 1-1 سجل للأول النيجيري موسيس سيمون 24 من ركلة جزاء فيما عادل لديجون السنغالي موسى كوناتي 54.

وتعادل ستراسبورغ مع ضيفه ميتز 2-2، سجل للأول محمد سيماكان 66 و أدريان توماسون 78، فيما سجل للثاني التونسي ديلان برون من ركلة جزاء 35 و السنغالي اوبا نغيت 70.

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