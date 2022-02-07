ليون يعلن إصابة ريان شرقي February 7, 2022 20:46 0:30 دقيقة أكد ليون الفرنسي في بيان رسمي إصابة لاعبه ريان شرقي بكسر في مشط القدم مضيفاً أنه سيخضع لعملية جراحية الأربعاء، إذ من المتوقعأن يغيب اللاعب عن الميادين لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. تقارير إخبارية أولمبيك ليون الدوري الفرنسي ريان شرقي -آخر الفيديوهات 1:14 دقيقة أبو جبل اعتمد على "القارورة" في ركلات الترجيح 3:05 دقيقة غالبية الأندية ترفض استئناف نشاط الدوري التونسي 0:30 دقيقة ليون يعلن إصابة ريان شرقي 3:19 دقيقة بالميراس يأمل تعويض ما فاته عندما يواجه الأهلي 1:19 دقيقة كوت ديفوار جاهزة لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2023 0:38 دقيقة هاردن مستمر مع بروكلين نيتس 1:48 دقيقة بعثة السنغال تصل إلى العاصمة داكار 0:41 دقيقة أربعة نجوم عرب في التشكيلة المثالية لبطولة إفريقيا 46:51 دقيقة بكين 2022 | ملخص اليوم الرابع 0:32 دقيقة دورتموند يضم زوله بداية من الصيف المقبل