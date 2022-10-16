الهداف ألكسندر لاكازيت افتتح التسجيل للزوار في الدقيقة الثالثة والعشرين، وعادل مارتن تيرييه النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة الثامنة والثلاثين.

وبعد دقيقتين من انطلاق الشوط الثاني تقدم أمين غويري لرين، لكن لاكازيت عادل النتيجة في الدقيقة الثانية والسبعين، قبل أن يحسم تيرييه النتيجة بهدفه الشخصي الثاني والثالث لرين، الذي رفع رصيده إلى إحدى وعشرين نقطة، فيما تجمد رصيد ليون عند أربع عشرة نقطة.

وفي مباراة أخرى فرض كليرمون التعادل على مضيفه موناكو بهدف لمثله. فريق الإمارة أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد محمد كامارا منذ الدقيقة السابعة عشرة، رغم ذلك نجح فريق الإمارة في التقدم عبر لاعبه بريل إمبولو في الدقيقة الحادية والثلاثين، فيما أدرك كومنين أندريتش التعادل لمصلحة الضيوف في الدقيقة الثالثة والخمسين.

وفاز نانت على ضيفهِ بريست 4-1، فيما تمكن أجاكسيو من العودة بنقطةٍ ثمينة من ميدان مستضيفه تروا بعد تعادله معه 1-1،كما تعادل أوكسير مع ضيفه نيس بهدف لمثله.