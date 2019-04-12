وسجّل هدفي نانت الثنائي خليفة كوليبالي (11) وأنتوني ليمبومبي (83)، في حين وقع مارتين تيرييه (41) هدف صاحب الأرض الوحيد.

ويملك ليون 56 نقطة في المركز الثالث متخلفاً بفارق 5 نقاط عن الوصيف ليل ومتفوقاً بـ 6 نقاط عن سانت ايتيان الرابع والذي سيلعب مباراته المؤجلة على أرضه أمام بوردو الأحد.

وكانت هذه ثالث هزيمة على التوالي يتجرعها ليون في كل المسابقات بعد خروجه من الدور قبل النهائي لكأس فرنسا أمام رين وخسارته على أرضه أمام ديجون المتواضع في الدوري مطلع الأسبوع.

وستترك هذه النتيجة علامة استفهام كبيرة حول مستقبل المدرب برونو جينيزيو حيث من المقرر أن يتخذ النادي قراراً بشأن تمديد تعاقده من عدمه في نهاية الموسم.